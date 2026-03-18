【第24話】 3月18日公開 第24話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は3月18日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第24話を竹コミ！にて無料公開した。 第24話では、次なる試練のために自治会役員で上級娼婦のオトギリソウを訪ねたリリーオン。しかし、試練は有料だと高額な料金表を突きつけられて――。 なお、最新話とな