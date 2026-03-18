2026年3月19日、JR関内駅前に横浜の新たなランドマーク「BASEGATE横浜関内」がいよいよ開業します！なかでも注目が、34もの個性豊かな店舗が軒を連ねる「スタジアム横バル街」をはじめとするグルメスポット。路地裏のようなライブ感あふれる空間で、日本初上陸のベトナム郷土麺や、地元・横浜の老舗による新スタイル店など、ここでしか味わえない美食が揃います。さらに、保存再生された歴史ある「旧市庁舎行政棟」内のクラシック