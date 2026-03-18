いちよし証券が後場急伸している。正午ごろに未定としていた期末配当予想を前年同期比４１円増の５８円（普通配当４８円、記念配当１０円）にし、年間配当予想を前期比５４円増の８８円（前期３４円）としたことが好感されている。昨年８月１８日に創立７５周年を迎えたことから記念配当を実施する。 出所：MINKABU PRESS