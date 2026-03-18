ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信といった原油ＥＴＦが安い。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限が、時間外取引の日本時間午後１時過ぎ時点で一時１バレル＝９２．８０ドル前後と下落して推移。１７日のＷＴＩ価格は前日比２．７１ドル高の同９６．２１ドルで取引を終えていた。ホルムズ海峡をタンカ