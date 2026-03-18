「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在で新日本電工が「買い予想数上昇」３位となっている。 新日本電工は３日続伸、一時２１円高の４６０円まで買われ、２月２７日につけた昨年来高値４７０円を視野に捉える場面があった。日本製鉄系の合金鉄最大手で、高炭素フェロマンガンでは国内シェア首位。また、水素吸蔵合金の製造でも高い技術力を発揮しニーズを捉えている。水素エネ