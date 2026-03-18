Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈが反発している。１７日の取引終了後に、光通信の子会社であるアイ・イーグループ及びＨパートナーと販売パートナー契約を締結したと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 今回のパートナー契約では、さまざまな業種‧業態向けのコンサルティングや多様な商材を組み合わせたソリューション提供で豊富な実績を有するア