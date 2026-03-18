今年2月、香川県観音寺市のショッピングセンターで、10代の女性のスカート内を盗撮した疑いで神奈川県川崎市の男が逮捕されました。 【写真を見る】ショッピングセンターで10代女性のスカート内を盗撮した疑い神奈川県の男（25）を逮捕【香川】 性的姿態等撮影の容疑で逮捕されたのは、神奈川県川崎市の会社員の男（25）です。警察によりますと男は、今年2月12日午後8時17分ごろ、観音寺市のショッピ