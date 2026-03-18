[3.17 欧州CL決勝T1回戦第2戦 アーセナル 2-0 レバークーゼン]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、決勝トーナメント1回戦第2戦1日目を開催。アーセナル(イングランド)とレバークーゼン(ドイツ)の対戦は2-0でホームのアーセナルが勝利し、2試合合計3-1で3年連続の準々決勝進出を決めた。前半9分、アーセナルのコーナーキック。良いブロックからDFガブリエル・マガリャンイスがフリーでヘディングシュート。シュートは惜し