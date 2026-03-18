バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)アタランタ戦で復帰する可能性があるようだ。伊藤は2月26日のトレーニングで筋肉系のトラブルに見舞われて離脱。翌27日にクリストフ・フロイントSDが、伊藤は太ももの筋断裂で2〜3週間ほど離脱することを公表していた。そして、クラブは3月13日に伊藤がトレーニングに復帰したことを発表。前日の12日にはトレーニングの一部のみの参加だったが、13