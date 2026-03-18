タリーズコーヒー約80店に設置されるAnkerの急速充電ボックス アンカー・ジャパン株式会社は3月18日（水）、全国のタリーズコーヒー約80店に「急速充電ボックス」を順次設置することを明らかにした。 全国約80店舗に順次設置される「急速充電ボックス」には、最大100W出力に対応した巻取り式のAnker製USB Type-Cケーブルと、ACコンセントが備えられている。本体内充電・給