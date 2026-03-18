サクラメント・キングス vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年3月18日（水）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 104 - 132 サンアントニオ・スパーズ NBAのサクラメント・キングス対サンアントニオ・スパーズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリ