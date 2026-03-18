【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Swarovskiジャパンアンバサダーをつとめる渡辺翔太が、春夏キャンペーンにおける新ビジュアルに登場した。 ■渡辺翔太がブルーとホワイトのシャツにさわやかにコーディネートしたのは花々を表現した色彩豊かなジュエリー 新ビジュアルのインスピレーションは、自然の魔法を称える幻想的な庭園。シンプルなデザインをベースにしながら