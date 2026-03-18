野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は17日（日本時間18日）、アメリカ代表がベネズエラ代表に2－3で敗戦。2大会連続の準優勝となった。敗れたアメリカには銀メダルが贈られたが、昨季のナ・リーグ本塁打王カイル・シュワーバー外野手は、ベンチへ下がる途中ですぐに首から外して悔しさを露わにした。 ■2大会連続の準優勝でぶ然…… 第6回WBCの決勝戦