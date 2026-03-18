この記事をまとめると ■日産が米国生産の4代目ムラーノを日本へ導入し2027年に販売開始予定 ■全長4900mmの大型ボディで日産SUVの頂点に位置することになる ■可変圧縮比のVCターボエンジンに9速ATを組み合わせ最新装備を搭載する フラッグシップSUVとして日本導入 日産が、米国で生産するSUV「ムラーノ」を日本市場に導入し、2027年初頭より販売を開始すると発表した。ムラーノは米国テネシー州スマーナ工場で生産されており、