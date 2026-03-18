17日（火）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは、2025-26シーズンをもってオポジットの柳町逸太（29）が現役を引退すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 北海道出身の柳町は東海大学を卒業後、2019年にFC東京へ入団した。その後、FC東京が活動終了となり、2022年に東京グレートベアーズとして再出発してからも同チームに在籍。ト