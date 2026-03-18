2人の子どもがいるタレントの加護亜依（38）が15日、Instagramを更新。10分で作ったお弁当や手料理を披露し、注目を集めている。【映像】加護亜依の手料理や娘・息子との親子ショット（複数カット）13歳の女の子と9歳の男の子を育てている加護。1月15日に更新したInstagramでは、「初のお料理教室が楽しくて勉強になった。今年はお料理も頑張りたい！」と、本格的な和食を作っている動画を公開していた。10分で作ったお弁当や