第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日に決勝を行い、ベネズエラ（1次ラウンドD組2位）が米国（同B組2位）を3―2で下し初優勝に輝いた。全日程終了後に「オールトーナメント（WBC）チーム」が発表され、日本代表「侍ジャパン」からはDH部門で大谷翔平投手（31＝ドジャース」が選出された。大谷の選出は2大会連続。前回23年大会はDHと投手の2部門で選ばれた。「オールWBCチーム」は決勝ラウンドに進出した8チー