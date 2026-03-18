ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）にロイヤルズとのオープン戦（米アリゾナ）に先発登板し、特別ルールによる再登板を含め３回１／３を投げて３失点という結果だった。４安打、４四球、５奪三振。最速１６０キロをマークして出力は問題なかったが、この日も制球が突如乱れる不安定さが浮き彫りになった。初回、２回と走者を背負いながらも得点を与えず、まずまずの立ち上がりだったが、不穏だった