テレ東では3月20日（金・祝）ひる12時55分から、「なんで勉強しなくちゃいけないの？」を放送します。 番組内容はそのままタイトルのとおり！誰もが一度は持ったことがあるであろう、「なんで勉強しなくちゃいけないの？」という疑問について、いろんな方面から答えを見つけにいきます。 400人に大調査！「あの勉強って必要だったの！？」 「なんで勉強しなくちゃいけないの？」柚乃ちゃんが、各界のプロフェッショナル