【タイクレ×甘狼このみさん 限定コラボプライズ（5種）】 3月26日20時～展開予定 タイトーは、同社が運営する「タイトーオンラインクレーン（以下、タイクレ）」にて、Million Production（以下、ミリプロ）所属のVTuber、甘狼このみさんとのコラボレーションを実施する。 「タイクレ」は自宅でクレーンゲームが楽しめるサービス。今回のコ