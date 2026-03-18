第９８回センバツ高校野球（１９日開幕）の開会式リハーサルが１８日に甲子園で行われ、第４日第１試合で対戦する神戸国際大付（兵庫）と九州国際大付（福岡）の監督が対談。昨秋の明治神宮大会決勝以来の?因縁対決?となる両校指揮官が相手チームの印象や意気込みなどを語った。前回の直接対決で１―１１と大敗し、優勝を逃した神戸国際大付・青木尚龍監督（６１）は「しっかりと敗戦を受け止めやってきた。しっかり食らいつい