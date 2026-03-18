陰陽座が、ライヴアルバム『吟澪灑舞』を本日リリースした。ライブアルバム『吟澪灑舞』に収録されている＜陰陽座ツアー2025『吟澪』＞は、2年半ぶりとなるオリジナルアルバム『吟澪御前』を引っ提げて、初日の2025年9月11日に神奈川・横浜で開催されたKT Zepp Yokohama公演を皮切りに福岡・大阪・名古屋・東京・仙台・札幌と、計7都市を巡回した。本アルバムでは、ツアー千秋楽となる北海道・札幌公演で演奏された全楽曲を収めた2