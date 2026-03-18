◆大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）霧島（音羽山）と豪ノ山（武隈）の１敗対決は立ち合いがポイントになる。直近２場所は霧島が連勝しているが、過去の対戦成績は４勝４敗の五分。霧島が豪ノ山の当たりを低く受け止めて組み止めれば一方的な流れになるが、立ち合いをミスると一気に走られてしまう。１差で追う横綱・豊昇龍（立浪）はもう負けは許されない。対戦相手の高安（田子ノ浦）とは過去６勝１０