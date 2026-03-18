義両親に請われ、一緒に同居している家に、よく義妹が来ては毎回言われる何気ない言葉にモヤモヤ。嫁には大切な両親や家がないとでも思ってる？ と思わずツッコミたくなる事も。今回は筆者の友人から聞いた義両親との同居にまつわるエピソードをご紹介します。 同居は嫌！？ 無神経な義母と義妹！ 身から出た錆の末路