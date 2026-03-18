お笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右（５７）が息子たちとの写真を公開し、話題だ。１８日にインスタグラムで「日曜日の岡田」と書き始め、２人の息子と休日を満喫した様子をアップ。「＃おかしばの放送がお休みだった為朝から家族でお出かけ＃あらかわ遊園＃遊び終え日帰り温泉にも寄り子供達は終始ニコニコ＃子供達と一緒に１９：３０就寝」とハッシュタグを添えた。岡田は１９９５年に同期芸人だった現タレント・岡田祐