◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが初優勝を果たした第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の全日程が終了し、大会の表彰選手が発表され、侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手が２大会連続となる指名打者でのベストナインに選出された。大谷は２３年の前回大会は二刀流で世界一に貢献したが、今大会は打者に専念。４試合に出場して１３打数６安