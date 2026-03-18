メインボーカル・作曲を担当する高山みなみと、作詞・作曲・編曲を手掛ける永野椎菜によって結成したTWO-MIXが、デビュー30周年を記念するCD2作を本日リリースした。『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』は、発売当時の音源がTWO-MIX・永野椎菜監修のもと、最新技術でリマスターされ、より鮮やかなサウンドとなった『新機動戦記ガンダムW』主題歌集の決定盤だ。さらには、当時テレビ放送で流れた耳馴染のあるSEが