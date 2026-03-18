『アベンジャーズ』などでおなじみのセバスチャン・スタン（43）と『ピーキー・ブラインダーズ』などで知られるアナベル・ウォーリス（41）に、第1子が誕生予定だと報じられている。ギリシャで一緒に旅行をしている姿を目撃されたことをきっかけに、2022年に交際を公表していた2人に赤ん坊が生まれるとTMZは伝えているが、本人たちからのコメントは出されていない。 【写真】美男美女！仲の良さ