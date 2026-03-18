子どもが将棋に興味を持ち始めたことをきっかけに、個人的に将棋に関するスポットを訪れる機会が増えつつある今日この頃。今回気になって足を運んだのは、新将棋会館内にオープンした「棋の音Cafe」。店内の雰囲気や話題のメニューなど、将棋好きの子どもと一緒に体験してきた様子をレポートします。将棋カフェ「棋の音Cafe」に行ってみた場所は東京、千駄ケ谷駅から徒歩2分。『棋の音Cafe』は、新将棋会館内の新施設「棋の音」内