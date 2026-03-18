法人税法違反などの罪に問われた「宮崎麗果」の名前で活動する実業家・モデルの黒木麗香被告（38）の初公判が18日、東京地裁で行われ、黒木被告は起訴内容について「間違いありません」と認めた。同日、共同通信が報じた。【写真】ブランドバッグがずらりと並ぶクローゼット披露の宮崎麗果報道によると、黒木被告は架空の業務委託費を計上するなどして、2021年1月期と、23、24年1月期の計3年間に所得約4億9600万円を隠し、法人