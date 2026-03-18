お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が17日放送のMCを務める「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。子育ての後悔を明かした。お笑いタレントのいとうあさこから「子育ての中で罪悪感を抱くようなことってあるんですか」と問われ、娘、息子と2人の子供を持つ上田は「罪悪感っていうか、“もっと一緒に過ごしとけば良かったな”っていう後悔みたいなのはあるある」と打ち明けた。だが19歳の娘は