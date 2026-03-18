カメラのいらないテレビ電話「POPOPO」（ポポポ）の詳細を初公開する『POPOPOサービス発表会』が18日、都内で行われ、本サービスの役員として、アーティストのGACKT、西村博之（ひろゆき）、映画監督の庵野秀明氏、ドワンゴの川上量生氏、POPOPOの矢倉純之介氏が登壇した。【写真】きらびやかなアクセサリーを纏うスーツ姿のGACKT普段まじわるイメージのない、庵野氏、GACKT、ひろゆきが、川上氏の招集のもとに今回参加してい