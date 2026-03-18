タレントのpeco（30）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。子育てで意識していることを話した。今回のテーマは母親が子育てをする中で抱く罪悪感「マミーギルト」。7歳の息子がいるpeco。子どもに対して「ごめんな、と思うことがあるんですけど」と言い、「一番は『ごめんね』よりも『ありがとう』って言うことを心掛けています。思うのもそうだし、言葉にするのも」と話した。「例