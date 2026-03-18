◇第6回WBC決勝米国2─3ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラと対戦。自慢の強力打線が振るわず競り負け、2大会連続で決勝で涙をのみ、準優勝に終わった。試合後、マーク・デローサ監督も落胆の色を隠し切れなかった。打線は7回までベネズエラ投手陣に2安打。2点を追う8回にハーパーが起死回生