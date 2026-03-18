タレント小倉優子（42）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。目指していた理想の母親像を話した。今回のテーマは母親が子育てをする中で抱く罪悪感「マミーギルト」。小倉は13歳の長男がまた幼い時「私、理想のお母さんっていう像があって」と話した。「お花柄のエプロンを着て、ダイニングテーブルの上に手作りのケーキが置いてあって」。そして「クラシックが流れています、家には