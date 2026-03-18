国内屈指の集客力を誇る日本酒の試飲イベント「にいがた酒の陣」が3月7〜8日に新潟市・朱鷺メッセで開催された。県内82蔵から500超の銘柄が集結。2日間合計で2万人の愛飲家らが来場し、銘酒を味わいながら時間の許す限り蔵人との交流を楽しんだ。「にいがた酒の陣」は2004年から継続的に開催。19年に最多の来場者14万人を記録し、コロナ禍による3年連続の中止を経て、23年に復活。以降は安全対策などの観点から上限人数を設定