ケイエス冷凍食品は、2026年度を変革に向けた第一歩を踏み出す一年にしたい考えだ。2月27日開催の業績報告会で古賀正美社長は「変化の激しい環境に対応しながら、全従業員が革新を受け入れる文化を醸成していきたい。当社の柱である肉だんご・つくね関連は継続して注力しつつ、新たな販売チャネルや新機軸商品に挑戦する基盤作りに着手する」などと語った。前12月期業績をみると、売上高は家庭用（構成比49％）の減少を業務用