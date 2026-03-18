ホエイたんぱく相場が2年で3倍以上まで高騰している。ここに至るまで、多くのブランドが度重なる値上げを実施してきた。一方、ブランドオーナーは必要量の原料を安定確保できていない。たんぱく質危機の到来前に、すでに需給バランスは崩れている。▼プロテインメーカーのアルプロンは、ホンダが開発した藻類「Honda DREAMO」を使った新機軸のエナジードリンクを上市する。「Honda DREAMO」はバイオ燃料から化粧品まで幅広い分野