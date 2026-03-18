仕事がないヘブン（トミー・バストウ）の苦悩とあたたかい日常が同居するNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第118話。 参考：『ばけばけ』第119話、トキ（髙石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）のために人形作り ヘブンが帝大をクビになってしまったという“秘密”を司之介（岡部たかし）に打ち明け、ミルクホールから一緒に帰宅すると家には、教え子の丈（杉田雷麟）が来ていて子供たちと遊んでい