DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』の公式フォトブック『窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌』PHOTO BOOK』（双葉社）が4月10日（金）に発売される。3月16日（月）より、予約が開始された。 【画像】窪塚洋介×亀梨和也のドラマ『外道の歌』フォトブック 小さな店「カモメ古書店」を営む2人の男、カモとトラ。壮絶な過去を背負う2人が“復讐屋”を名乗り、凶悪犯罪者に裁きを下す――。DMM TVにて独占配信中のドラマシ