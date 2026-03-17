東北大学教授・瀧靖之による『夢中になれる子の脳』（サンクチュアリ・パブリッシング）が4月7日（火）に発売される。 【画像】瀧靖之による子どもの「夢中」の正体を解き明かした一冊 本書は、16万人の脳画像を見てきた脳医学の権威が、最新の脳科学と発達心理学に基づき、子どもが「自ら学び、成長し続ける」ための最強のスイッチである「夢中」の正体を解き明かした一冊。 著者である瀧教授は、夢中には「いい夢中」と