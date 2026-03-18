スポルティングは17日、チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグでボデ／グリムトを5−0で破った。この結果、2戦合計スコアは5−3となり、スポルティングが大逆転で準々決勝へ進出。試合後、逆転ゴールを挙げたウルグアイ代表DFマクシミリアーノ・アラウホが、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して試合を振り返った。敵地で行われたファーストレグで0−3と完敗を喫したスポルティングは、奇