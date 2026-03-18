山形県産さくらんぼが２年連続で不作となったことから県は今後、高温に弱い品種「佐藤錦」の栽培面積を減らし、気候変動に対応できる新品種の開発を進める方針を示しました。 【写真を見る】2年連続で不作の山形県産さくらんぼ県は気候変動に対応できる新品種の開発進める方針佐藤錦から新品種に切り替えへ 山形を代表する果物「さくらんぼ」は去年、県内の収穫量が平成以降で最も少ない８３１０トンとなりました。おととし