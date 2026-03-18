アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝に駒を進めた喜びを口にした。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。CL・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが17日に行われ、アーセナルはレヴァークーゼンと対戦。ファーストレグを1−1で折り返して迎えたホームでの一戦は、36分にエベレチ・エゼの豪快な一撃で先制すると