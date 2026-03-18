日本代表MF守田英正の所属するスポルティングを率いるルイ・ボルヘス監督が、ボデ／グリムトとの激闘を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが17日に行われ、スポルティングはボデ／グリムトと対戦。敵地でのファーストレグを0−3で敗れて迎えたホームでの一戦だったが、前半に先制点を挙げる