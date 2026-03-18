CAF（アフリカサッカー連盟）は17日、試合中に発生した混乱による規律違反により、アフリカネイションズカップ2025決勝の試合結果が変更されたことを発表した。アフリカ最強国を決するAFCON2025は昨年12月から今年1月にかけて開催。決勝は現地時間18日に行われ、開催国にして25大会ぶりの優勝を狙うモロッコ代表と、2大会ぶり2度目の優勝を目論むセネガル代表が相まみえた。試合は0−0で推移し、延長戦にまで突入する激闘と