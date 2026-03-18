俳優の竹内涼真さんは3月17日、自身のInstagramを更新。ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】「この写真達はやばい」「既にロス」「めちゃくちゃ感動しました！」17日に放送が終了した同ドラマ。竹内さんは「再会最後まで観てくださったみなさんありがとうございました」とつづり、7枚の写真を投稿しました。1〜3枚目は主演の竹内さん、主要キャラクターを演