7回途中から回跨ぎで救援したベネズエラ代表のマチャド(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月17日に決勝が行われ、ベネズエラが3-2で米国を下し、初優勝を飾った。2-2の9回、4番のエウヘニオ・スアレスが左中間に決勝二塁打を放った。【動画】最後は空振り三振！ベネズエラの世界一の瞬間をチェックオリックスが誇る守護神が、ファイナルでもマウンドに立った。アンドレス・マチャドが、ベネ