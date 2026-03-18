春の訪れを感じさせる、石川県いけばな展が18日から、金沢市内のデパートで始まりました。石川県いけばな連盟が主催する、いけばな展は今年で58回目を迎えました。会場の金沢エムザには、伝統の様式美を重んじる作品から現代的な感性が光る独創的な作品まで、10の流派による188点の作品が展示されます。池坊・桃井千晶さんと弟子による作品は、しだれ桜とゆりの白を基調に、下には明るい花を配置して、色のグラデーションで春らし