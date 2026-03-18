お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは3月18日、自身のInstagramを更新。ニュース記事のサムネイル画像に「これ俺？」とツッコみ、話題となっています。【写真】かまいたち山内、サムネ画像に「これ俺？」「違和感がすごい」「ホクロ消されてるwww」山内さんは、3枚の写真を投稿。1枚目に自身について扱ったニュース記事のスクリーンショットを載せていますが、そのサムネイル画像に「これ俺？」とツッコんでいます。髪形や顔